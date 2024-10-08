Стало відомо, як покарають жінку, яка вішала прапор РФ в Одесі

Затримана жінка поруч з поліцейськими. Фото: ГУНП в Одеській області

Дії жінки, яка намагалася вивісити на Європейській площі у центрі Одеси прапор РФ, правоохоронці кваліфікували як виправдовування збройної агресії і глорифікацію її учасників. Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 8 жовтня.

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Якщо суд визнає жінку винною, вона може потрапити за ґрати на три роки. У поліції відзначають, що 43-річна одеситка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

Нагадаємо, жінка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі, де встановлені пам’ятні прапорці на честь загиблих українських військових. Їй завадили перехожі. Згодом порушницю затримала поліція, а ворожий триколор вилучили.

Куди повідомляти про колаборантів

Правоохоронці нагадують, що ними створено телеграм-бот "Народний месник", що дозволяє оперативно передати до поліції інформацію щодо підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці з окупантами, підготовки диверсій, допомоги пересуванню сил ворога та інших воєнних злочинів РФ.

Більше про шанувальницю російського прапора читайте у нашому матеріалі.

Також на Харківщині судили чоловіка, який публічно підтримував російську агресію.