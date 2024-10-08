Стало известно, как накажут женщину, вывесившую флаг РФ в Одессе

Наказание за российский флаг в центре Одессы — что будет с женщиной
Действия женщины, пытавшейся вывесить на Европейской площади в центре Одессы флаг РФ, стражи порядка квалифицировали как оправдание вооруженной агрессии и глорификацию ее участников. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 7 октября.
Что угрожает нарушительнице
Если суд признает женщину виновной, она может попасть за решетку на три года. В полиции отмечают, что 43-летняя одесситка ранее уже попадала в поле зрения стражей порядка за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.
Напомним, женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флажки в честь погибших украинских военных. Ей помешали прохожие. Впоследствии нарушительницу задержала полиция, а вражеский триколор изъяли.
Куда сообщать о коллаборантах
Правоохранители напоминают, что ими создан телеграмм-бот "Народный мститель", позволяющий оперативно передать в полицию информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к сотрудничеству с оккупантами, подготовке диверсий, помощи передвижению сил врага и других военных преступлений РФ.
Больше о поклоннице русского флага читайте в нашем материале.
Также в Харьковской области судили мужчину, который публично поддерживал российскую агрессию.
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