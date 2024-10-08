Стало известно, как накажут женщину, вывесившую флаг РФ в Одессе

Задержанная женщина рядом с полицейскими. Фото: ГУНП в Одесской области

Действия женщины, пытавшейся вывесить на Европейской площади в центре Одессы флаг РФ, стражи порядка квалифицировали как оправдание вооруженной агрессии и глорификацию ее участников. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 7 октября.

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Что угрожает нарушительнице

Если суд признает женщину виновной, она может попасть за решетку на три года. В полиции отмечают, что 43-летняя одесситка ранее уже попадала в поле зрения стражей порядка за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Напомним, женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флажки в честь погибших украинских военных. Ей помешали прохожие. Впоследствии нарушительницу задержала полиция, а вражеский триколор изъяли.

Куда сообщать о коллаборантах

Правоохранители напоминают, что ими создан телеграмм-бот "Народный мститель", позволяющий оперативно передать в полицию информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к сотрудничеству с оккупантами, подготовке диверсий, помощи передвижению сил врага и других военных преступлений РФ.

Больше о поклоннице русского флага читайте в нашем материале.

Также в Харьковской области судили мужчину, который публично поддерживал российскую агрессию.