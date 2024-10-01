Жінку, яка використала прапор України замість туалетного паперу, оголосили у розшук

Судове засідання по справі. Фото: Новини.LIVE

Жінка, яка забруднила фекаліями прапорці на честь загиблих захисників України на Європейській площі в Одесі, регулярно ігнорувала судові засідання. Тепер її розшукуватимуть правоохоронці.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Судове засідання

Вчора, 30 вересня, обвинувачена вкотре не з'явилася на судове засідання. Сьогодні її офіційно оголосили у розшук. За словами представниці родин захисників Людмили, виявилося, що жінка не живе за тією адресою, яку вона вказала.

"Вона вчетверте не з'явилася, місце її перебування невідоме. Була ухвала про з'ясування місця її перебування і доставлення до суду. Ухвала виконана не була", — розповіла Людмила.

Розгляд справи призупинили на час пошуків зловмисниці.

Зазначимо, що на судове засідання приїхали родичі загиблих бійців не тільки з Одеси, але й з Києва та Черкас.

Деталі справи

Нагадаємо, у травні 28-річна нетвереза громадянка справила природні потреби на газоні на Європейській площі у центрі міста, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України. Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу. Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу. Жінка визнала свою провину й заявила, що їй буцімто закортіло, бо вона вагітна.

Яке покарання загрожує

Жінку звинуватили за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над Державним прапором України) та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом). За ці правопорушення їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині молодики зірвали та викинули прапори України та ЄС з будинку культури.

Також активісти знесли зображення ордену Леніна на площі 10 квітня.