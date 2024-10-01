Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук arrow

Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук

1 жовтня 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Жінку, яка використала прапор України замість туалетного паперу, оголосили у розшук
Судове засідання по справі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Жінка, яка забруднила фекаліями прапорці на честь загиблих захисників України на Європейській площі в Одесі, регулярно ігнорувала судові засідання. Тепер її розшукуватимуть правоохоронці.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Судове засідання

Вчора, 30 вересня, обвинувачена вкотре не з'явилася на судове засідання. Сьогодні її офіційно оголосили у розшук. За словами представниці родин захисників Людмили, виявилося, що жінка не живе за тією адресою, яку вона вказала.

"Вона вчетверте не з'явилася, місце її перебування невідоме. Була ухвала про з'ясування місця її перебування і доставлення до суду. Ухвала виконана не була", — розповіла Людмила.  

Розгляд справи призупинили на час пошуків зловмисниці.

Зазначимо, що на судове засідання приїхали родичі загиблих бійців не тільки з Одеси, але й з Києва та Черкас.

Деталі справи

Нагадаємо, у травні 28-річна нетвереза громадянка справила природні потреби на газоні на Європейській площі у центрі міста, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України. Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу. Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу. Жінка визнала свою провину й заявила, що їй буцімто закортіло, бо вона вагітна. 

Яке покарання загрожує

Жінку звинуватили за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над Державним прапором України) та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом). За ці правопорушення їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині молодики зірвали та викинули прапори України та ЄС з будинку культури.

Також активісти знесли зображення ордену Леніна на площі 10 квітня.

Одеса суд вандалізм Новини Одеси розшук прапор України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

09:48 Росіяни обстріляли центр Херсона — є загиблі та поранені

09:44 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку є затори

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

09:34 У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото

09:21 Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:13 ТЦК почали розсилати повістки Укрпоштою у ще одній області

09:08 Погіршення якості повітря через пил — у МОЗ спрогнозували, скільки триватиме

09:05 Субсидії на опалення — що зміниться для українців у жовтні

08:59 Умєров оголосив про масштабні кадрові зміни та реформи у оборонних закупівлях

08:46 День захисника і захисниць України — як вітають героїв

Термінова новина

09:48 Росіяни обстріляли центр Херсона — є загиблі та поранені

09:44 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку є затори

09:34 У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото

09:21 Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук

09:13 ТЦК почали розсилати повістки Укрпоштою у ще одній області

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:08 Погіршення якості повітря через пил — у МОЗ спрогнозували, скільки триватиме

09:05 Субсидії на опалення — що зміниться для українців у жовтні

08:59 Умєров оголосив про масштабні кадрові зміни та реформи у оборонних закупівлях

08:46 День захисника і захисниць України — як вітають героїв

08:45 У Києві суд виніс вирок чоловіку, який п'яним влаштував потрійну ДТП

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня