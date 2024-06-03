Справу щодо одеситки, яка здійснила наругу над Державним прапором, передано до суду

Справу щодо жінки передали до суду. Фото: ГУНП

Поліцейські Одеси передали до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка здійснила наругу над Державним прапором України. За цей злочин їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Наруга над Державним прапором

Увечері на Європейській площі в Одесі 28-річна місцева жителька справила природні потреби на газонній частині, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України.

Прапори, над якими жінка скоїла наругу. Фото: Сергій Коваленко



Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу. Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу. Жінка визнала свою свою провину, тож тепер її подальшу долю вирішить суд.

Яке покарання загрожує

Жінку звинуватили за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над Державним прапором України) та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом). За ці правопорушення їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Хуліганство на Одещині

Ми писали, що в Одеській області судитимуть місцевого молодика за наругу над могилами. Чоловік заради забавки зруйнував місця поховання односельців, чим завдав шкоди на понад 40 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали порушника, який вчинив стрілянину на Одещині. 24-річний житель обласного центру після конфлікту з місцевими вистрілив у бік бару зі свого пістолета.