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Заключение по надругательству над памятью военных — суд вынесет приговор одесситке

3 июня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дело в отношении одесситки, совершившей надругательство над Государственным флагом, передано в суд
Дело в отношении женщины передали в суд. Фото: ГУНП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские Одессы передали в суд обвинительный акт в отношении женщины, совершившей надругательство над Государственным флагом Украины. За это преступление ей грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Надругательство над Государственным флагом

Вечером на Европейской площади в Одессе 28-летняя местная жительница справила естественные потребности на газонной части, где установлены сине-желтые флажки в память о павших героях-защитниках Украины.

Женщина нуждалась в центре Одессы
Флаги, над которыми женщина надругалась. Фото: Сергей Коваленко


После этого она использовала государственные символы в качестве туалетной бумаги. Полицейские быстро установили личность правонарушительницы и задержали ее у железнодорожного вокзала. Женщина признала свою свою вину, и теперь ее дальнейшую судьбу решит суд.

Какое наказание грозит

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над Государственным флагом Украины) и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом). За эти правонарушения ей грозит до трех лет лишения свободы.

Хулиганство в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области будут судить местного молодого человека за надругательство над могилами. Мужчина ради забавы разрушил места захоронения односельчан, чем нанес ущерб более чем на 40 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали нарушителя, который устроил стрельбу в Одесской области. 24-летний житель областного центра после конфликта с местными выстрелил в сторону бара из своего пистолета.

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