Женщину, которая использовала флаг Украины вместо туалетной бумаги, объявили в розыск

Судебное заседание по делу. Фото: Новини.LIVE

Женщина, испачкавшая фекалиями флажки в честь погибших защитников Украины на Европейской площади в Одессе, регулярно игнорировала судебные заседания. Теперь ее будут разыскивать правоохранители.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Судебное заседание

Вчера, 30 сентября, обвиняемая в очередной раз не явилась на судебное заседание. Сегодня ее официально объявили в розыск. По словам представительницы семей защитников Людмилы, оказалось, что женщина не живет по тому адресу, который она указала.

"Она в четвертый раз не появилась, место ее пребывания неизвестно. Было постановление о выяснении места ее пребывания и доставки в суд. Постановление выполнено не было", — рассказала Людмила.

Рассмотрение дела было приостановлено на время поисков злоумышленницы.

Отметим, что на судебное заседание приехали родственники погибших бойцов не только из Одессы, но из Киева и Черкасс.

Детали дела

Напомним, в мае 28-летняя нетрезвая гражданка справила естественные надобности на газоне на Европейской площади в центре города, где установлены сине-желтые флажки в память о павших героях-защитниках Украины. После этого она использовала государственные символы в качестве туалетной бумаги. Полицейские быстро установили личность правонарушительницы и задержали ее у железнодорожного вокзала. Женщина признала свою вину и заявила, что ей будто бы приспичило, потому что она беременна.

Какое наказание грозит

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над Государственным флагом Украины) и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом). За эти правонарушения ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области молодые люди сорвали и выбросили флаги Украины и ЕС из дома культуры.

Также активисты снесли изображение ордена Ленина на площади 10 апреля.