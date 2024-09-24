На Одещині компанія зірвала з будинку культури прапори України та ЄС

Комунальник вішає прапор на стовп. Фото: мерія Одеси

Компанія молодих людей зірвала прапори з будинку культури в одному із населених пунктів Бородінської громади. За таку витівку вони можуть отримати реальний тюремний термін.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Що сталося

До правоохоронців звернулася директорка будинку культури. Вона розповіла, що група невідомих людей зірвала з фасаду будівлі флагштоки з прапорами України та Євросоюзу. Молодики покидали їх на клумбі та пішли.

У поліції зазначають, що прапори не пошкоджені. Їх вже повернули на місце.

Ймовірних хуліганів знайшли. З ними працюють слідчі.

Наруга над символами

Зараз поліцейські вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за двома статтями Кримінального кодексу. Перша — ст. 296 (хуліганство). У другій — ст. 338 — йдеться про наругу над державними символами України.

Зазначимо, що знущання над прапором, гербом або гімном карається або штрафом до 850 грн, або арештом строком до шести місяців, або навіть позбавленням волі строком до трьох років.

Так само за наругу над прапором чи гербом іноземної держави передбачено або 850 грн штрафу, або до шести місяців арешту або до двох років у в'язниці.

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, мережу сколихнуло фото військового, який спить у тамбурі потягу Одеса — Ковель. В "Укрзалізниці" пояснили, що насправді відбулося.

Також на Меморіалі борцям за Україну в Одесі почали відвалюватися літери. Виявилося, що їх зробили з дешевого матеріалу.