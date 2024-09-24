В Одесской области компания сорвала с дома культуры флаги Украины и ЕС

Коммунальщик вешает флаг на столбе. Фото: мэрия Одессы

Компания молодых людей сорвала с дома культуры в одном из населенных пунктов Бородинской громады. За такую выходку они могут получить реальный тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Что произошло

К правоохранителям обратилась директор дома культуры. Она рассказала, что группа неизвестных сорвала с фасада здания флагштоки с флагами Украины и Евросоюза. Молодые люди бросили их на клумбе и ушли.

В полиции отмечают, что флаги не повреждены. Их уже вернули на место.

Вероятных хулиганов нашли. С ними работают следователи.

Надругательство над символами

Сейчас полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Первая — ст. 296 (хулиганство). Во второй — ст. 338 — речь идет о надругательстве над государственными символами Украины.

Отметим, что издевательство над флагом, гербом или гимном карается или штрафом до 850 грн, или арестом сроком до шести месяцев, или даже лишением свободы сроком до трех лет.

Так же за надругательство над флагом или гербом иностранного государства предусмотрено или 850 грн штрафа, или до шести месяцев ареста или до двух лет в тюрьме.

Напомним, вчера, 23 сентября, сеть всколыхнуло фото военного, спящего в тамбуре поезда Одесса — Ковель. В "Укрзализныце" объяснили, что на самом деле произошло.

Также на Мемориале борцам за Украину в Одессе начали отваливаться буквы. Оказалось, что они были сделаны из дешевого материала.