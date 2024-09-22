Верховна Рада перейменувала 26 населених пунктів на Одещині

Знак у селищі Тарутине більше не актуальний. Фото: Фото: Facebook/Павло Ничай

Парламент перейменував 26 населених пунктів в Одеській області. Переважно йдеться про села і селища, що мали назви, пов'язані з російською чи радянською історією.

Про це Новини.LIVE довідалися з тексту постанови, опублікованого на сайті Верховної Ради.

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Нові назви

Відтепер по-новому будуть називатися такі населені пункти:

село Андрієво-Іванівка Березівського району — село Чернове;

село Курісове Березівського району — село Покровське;

селище Петрівка Березівського району — селище Буялик;

село Сухий Овраг Березівського району — село Сухий Яр;

село Зоря Білгород-Дністровського району — село Камчик;

село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району — село Байрамча;

селище Березине Болградського району — селище Соборне;

селище Бородіно Болградського району — селище Буджак;

село Малоярославець Перший Болградського району — село Прикордонне;

село Малоярославець Другий Болградського району — село Ярославове;

село Нове Тарутине Болградського району — село Новодолинське;

село Роща Болградського району — село Новий Париж;

селище Тарутине Болградського району — селище Бессарабське;

село Першотравневе Ізмаїльського району — село Вишневе;

селище Суворове Ізмаїльського району — селище Катлабуг;

село Гвардійське Одеського району — село Змієнкове;

село Першотравневе Одеського району — село Причорноморське;

село Ткаченка Подільського району — село Орлівське;

село Андрієво-Іванове Роздільнянського району — село Світанок;

село Міліардівка Роздільнянського району — село Мільярдівка;

село Первомайське Роздільнянського району — село Болгарка;

село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади Роздільнянського району — село Щасливе;

село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади Роздільнянського району — село Молдованка;

село Першотравневе Роздільнянського району — село Гурівське;

село Росіянівка Роздільнянського району — село Козацьке;

село Старостине Роздільнянського району — село Старосілля.

Нагадаємо, посольство Франції виступило проти зміни назви села Надеждівка на Шампань.

Натомість, в Одеській області з'явився Новий Париж.