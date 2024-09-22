Верховна Рада перейменувала 26 населених пунктів на Одещині

Мільярдівка, Соборне і Світанок — оприлюднили повний список перейменувань на Одещині
22 вересня 2024 19:14
Знак у селищі Тарутине більше не актуальний. Фото: Фото: Facebook/Павло Ничай
Парламент перейменував 26 населених пунктів в Одеській області. Переважно йдеться про села і селища, що мали назви, пов'язані з російською чи радянською історією.
Про це Новини.LIVE довідалися з тексту постанови, опублікованого на сайті Верховної Ради.
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Нові назви
Відтепер по-новому будуть називатися такі населені пункти:
- село Андрієво-Іванівка Березівського району — село Чернове;
- село Курісове Березівського району — село Покровське;
- селище Петрівка Березівського району — селище Буялик;
- село Сухий Овраг Березівського району — село Сухий Яр;
- село Зоря Білгород-Дністровського району — село Камчик;
- село Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району — село Байрамча;
- селище Березине Болградського району — селище Соборне;
- селище Бородіно Болградського району — селище Буджак;
- село Малоярославець Перший Болградського району — село Прикордонне;
- село Малоярославець Другий Болградського району — село Ярославове;
- село Нове Тарутине Болградського району — село Новодолинське;
- село Роща Болградського району — село Новий Париж;
- селище Тарутине Болградського району — селище Бессарабське;
- село Першотравневе Ізмаїльського району — село Вишневе;
- селище Суворове Ізмаїльського району — селище Катлабуг;
- село Гвардійське Одеського району — село Змієнкове;
- село Першотравневе Одеського району — село Причорноморське;
- село Ткаченка Подільського району — село Орлівське;
- село Андрієво-Іванове Роздільнянського району — село Світанок;
- село Міліардівка Роздільнянського району — село Мільярдівка;
- село Первомайське Роздільнянського району — село Болгарка;
- село Перше Травня Захарівської селищної територіальної громади Роздільнянського району — село Щасливе;
- село Перше Травня Роздільнянської міської територіальної громади Роздільнянського району — село Молдованка;
- село Першотравневе Роздільнянського району — село Гурівське;
- село Росіянівка Роздільнянського району — село Козацьке;
- село Старостине Роздільнянського району — село Старосілля.
Нагадаємо, посольство Франції виступило проти зміни назви села Надеждівка на Шампань.
Натомість, в Одеській області з'явився Новий Париж.
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