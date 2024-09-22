Верховная Рада переименовала 26 населенных пунктов в Одесской области

Знак в поселке Тарутино больше не актуален. Фото: Фото: Facebook/Павел Ничай

Парламент переименовал 26 населенных пунктов в Одесской области. В основном речь идет о селах и поселках, которые имели названия, связанные с российской или советской историей.

Об этом Новини.LIVE узнали из текста постановления, опубликованного на сайте Верховной Рады.

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Новые названия

Теперь по-новому будут называться следующие населенные пункты:

село Андреево-Ивановка Березовского района — село Черново;

село Курисово Березовского района — село Покровское;

поселок Петровка Березовского района — поселок Буялык;

село Сухой Яр Березовского района — село Сухой Яр;

село Заря Белгород-Днестровского района — село Камчик;

село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района — село Байрамча;

поселок Березино Болградского района — поселок Соборное;

поселок Бородино Болградского района — поселок Буджак;

село Малоярославец Первый Болградского района — село Пограничное;

село Малоярославец Второй Болградского района — село Ярославово;

село Новое Тарутино Болградского района — село Новодолинское;

село Роща Болградского района — село Новый Париж;

поселок Тарутино Болградского района — село Бессарабское;

село Первомайское Измаильского района — село Вишневое;

поселок Суворово Измаильского района — поселок Катлабуг;

село Гвардейское Одесского района — село Змиенково;

село Первомайское Одесского района — село Причерноморское;

село Ткаченко Подольского района — село Орловское;

село Андреево-Иваново Раздельнянского района — село Рассвет;

село Милиардовка Раздельнянского района — село Миллиардовка;

село Первомайское Раздельнянского района — село Болгарка;

село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной громады Раздельнянского района — село Счастливое;

село Первое Мая Раздельнянского городской территориальной громады Раздельнянского района — село Молдованка;

село Первомайское Раздельнянского района — село Гуровское;

село Россияновка Раздельнянского района — село Казацкое;

село Старостино Раздельнянского района — село Староселье.

Напомним, посольство Франции выступило против смены названия села Надеждовка на Шампань.

В Одесской области появился Новый Париж.