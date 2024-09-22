Верховная Рада переименовала 26 населенных пунктов в Одесской области

Миллиардовка, Соборное и Рассвет — обнародовали полный список переименований в Одесской области
22 сентября 2024 19:14
Знак в поселке Тарутино больше не актуален. Фото: Фото: Facebook/Павел Ничай
Парламент переименовал 26 населенных пунктов в Одесской области. В основном речь идет о селах и поселках, которые имели названия, связанные с российской или советской историей.
Об этом Новини.LIVE узнали из текста постановления, опубликованного на сайте Верховной Рады.
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Новые названия
Теперь по-новому будут называться следующие населенные пункты:
- село Андреево-Ивановка Березовского района — село Черново;
- село Курисово Березовского района — село Покровское;
- поселок Петровка Березовского района — поселок Буялык;
- село Сухой Яр Березовского района — село Сухой Яр;
- село Заря Белгород-Днестровского района — село Камчик;
- село Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района — село Байрамча;
- поселок Березино Болградского района — поселок Соборное;
- поселок Бородино Болградского района — поселок Буджак;
- село Малоярославец Первый Болградского района — село Пограничное;
- село Малоярославец Второй Болградского района — село Ярославово;
- село Новое Тарутино Болградского района — село Новодолинское;
- село Роща Болградского района — село Новый Париж;
- поселок Тарутино Болградского района — село Бессарабское;
- село Первомайское Измаильского района — село Вишневое;
- поселок Суворово Измаильского района — поселок Катлабуг;
- село Гвардейское Одесского района — село Змиенково;
- село Первомайское Одесского района — село Причерноморское;
- село Ткаченко Подольского района — село Орловское;
- село Андреево-Иваново Раздельнянского района — село Рассвет;
- село Милиардовка Раздельнянского района — село Миллиардовка;
- село Первомайское Раздельнянского района — село Болгарка;
- село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной громады Раздельнянского района — село Счастливое;
- село Первое Мая Раздельнянского городской территориальной громады Раздельнянского района — село Молдованка;
- село Первомайское Раздельнянского района — село Гуровское;
- село Россияновка Раздельнянского района — село Казацкое;
- село Старостино Раздельнянского района — село Староселье.
Напомним, посольство Франции выступило против смены названия села Надеждовка на Шампань.
В Одесской области появился Новый Париж.
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