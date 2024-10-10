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В Одессе молодой человек жег украинские флажки — причина поступка

10 октября 2024 15:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе парень жег украинские флажки
Горящие украинские флажки. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Юноша жег флажки в честь погибших воинов на Европейской площади и при этом говорил какие-то непонятные вещи. После задержания он дал довольно странные объяснения своему поступку.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 10 октября.

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Молодого человека заметили около полуночи нацгвардейцы. Он успел поджечь более 50 фрагментов флажков. Сам он свой поступок назвал молитвой за мир и честью памяти погибших защитников.

"Я помолился так, помолился. За Украину прежде всего за государственный герб", — рассказал задержанный.

Уголовный шлейф

Ранее молодого человека неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение комендантского часа, курение и употребление алкоголя в запрещенных местах. А накануне он украл планшет у посетителя обменного пункта на Ришельевской.

"Ну чтобы у меня было устройство, хоть какое-то", — объяснил он.

Теперь молодого человека будут судить за поругание государственных символов. Ему грозит до восьми лет заключения.

Отметим, что это не первая попытка осквернить украинскую символику именно на Европейской площади. Ранее мы рассказывали о том, как накажут женщину, пытавшуюся вывесить на месте бывшего памятника Екатерине II флаг РФ. Она оказалась коллаборанткой со стажем.

Другую женщину, которая также на Европейской площади запачкала флажки в честь погибших воинов, объявили в розыск. Она регулярно не являлась на судебные заседания.

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