В Одесі з-під завалів дістали поранену 23 лютого

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія вкотре атакувала дронами Одесу в п'ятницю, 23 лютого. В місті пролунали гучні вибухи. Внаслідок обстрілу ворожий безпілотник влучив в житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів ще одну поранену жінку.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram.

В Одесі з-під завалів дістали поранену жінку

Окупанти завдали удару по Одесі в п'ятницю ввечері. Через влучання безпілотника в місті значних руйнувань зазнав житловий будинок. На місці "прильоту" триває рятувально-пошукова операція.

Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів будинку. Як вказує Кіпер, жінка у важкому стані і її вже госпіталізували. Вона пробула під завалами понад дві години.

"Ще одну постраждалу тільки що вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть у лікарню. Вона пробула під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває", — йдеться в повідомленні.

На цей час відомо вже про трьох постраждалих внаслідок атаки на Одесу.

Скриншот допису Кіпера

Також раніше Кіпер повідомляв, що внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого ворог також атакував Одесу. В результаті обстрілу загинули троє людей.