В Одесі з-під завалів дістали поранену 23 лютого

Наліт дронів на Одесу — з-під завалів будинку дістали поранену жінку
Російська армія вкотре атакувала дронами Одесу в п'ятницю, 23 лютого. В місті пролунали гучні вибухи. Внаслідок обстрілу ворожий безпілотник влучив в житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів ще одну поранену жінку.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram.
В Одесі з-під завалів дістали поранену жінку
Окупанти завдали удару по Одесі в п'ятницю ввечері. Через влучання безпілотника в місті значних руйнувань зазнав житловий будинок. На місці "прильоту" триває рятувально-пошукова операція.
Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів будинку. Як вказує Кіпер, жінка у важкому стані і її вже госпіталізували. Вона пробула під завалами понад дві години.
"Ще одну постраждалу тільки що вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть у лікарню. Вона пробула під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває", — йдеться в повідомленні.
На цей час відомо вже про трьох постраждалих внаслідок атаки на Одесу.
Також раніше Кіпер повідомляв, що внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.
Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого ворог також атакував Одесу. В результаті обстрілу загинули троє людей.
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