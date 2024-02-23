В Одессе из-под завалов получили раненую 23 февраля

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия снова атаковала дронами Одессу в пятницу, 23 февраля. В городе раздались громкие взрывы. В результате обстрела вражеский беспилотник попал в жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов еще одну раненую женщину.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

В Одессе из-под завалов вытащили раненую женщину

Оккупанты нанесли удар по Одессе в пятницу вечером. Из-за попадания беспилотника в городе значительные разрушения получил жилой дом. На месте "прилета" продолжается спасательно-поисковая операция.

Спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов дома. Как указывает Кипер, женщина в тяжелом состоянии и ее уже госпитализировали. Она пробыла под завалами более двух часов.

"Еще одну пострадавшую только что удалось извлечь из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается", — говорится в сообщении.

К настоящему времени известно уже о троих пострадавших в результате атаки на Одессу.

Скриншот поста Кипера

Также ранее Кипер сообщал, что в результате попадания в жилой дом в Одессе возник пожар. Пользователи соцсетей распространили первые фото и видео места, куда прилетел вражеский БпЛА.

Напомним, в ночь на 23 февраля враг также атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.