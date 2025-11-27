Незаконний вилов риби в Тузловських лиманах: затримання порушника

Порушник з уловом. Фото: Державна екологічна інспекція

В Одещині чоловік вирішив незаконно порибалити у Національному природному парку "Тузловські лимани". Сума збитків від його дій перевищує 4 млн грн. На порушника вже склали протоколи та готують матеріали до суду.

Про це повідомили в Південно-Західному управління Держекоінспекції.

Улов на мільйони

Державні інспектори Південно-Західного округу спільно з водною поліцією та прикордонниками затримали чоловіка на озері Алібей у Білгород-Дністровському районі. Він використав ліскову сітку для незаконного вилову: 79 камбал глоса та 19 кефалів гостроніс. Сума завданих збитків для рибних запасів України становить 4 029 132 грн 80 коп.

Що загрожує

На порушника склали протоколи за ст. 91 КУпАП та ст. 9-1 Закону "Про природно-заповідний фонд". Матеріали передають до суду. Чоловіку загрожує від штрафу до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали браконьєра, який наловив риби на 8 мільйонів. Також ми писали про те, за що рибалки можуть отримати штраф.