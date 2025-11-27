Видео
Наловил рыбы на 4 млн грн — на Одесчине задержали нарушителя

Наловил рыбы на 4 млн грн — на Одесчине задержали нарушителя

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 16:07
Незаконный вылов рыбы в Тузловских лиманах: задержание нарушителя
Нарушитель с уловом. Фото: Государственная экологическая инспекция

В Одесской области мужчина решил незаконно порыбачить в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Сумма убытков от его действий превышает 4 млн грн. На нарушителя уже составили протоколы и готовят материалы в суд.

Об этом сообщили в Юго-Западном управлении Госэкоинспекции.

Читайте также:

Улов на миллионы

Государственные инспекторы Юго-Западного округа совместно с водной полицией и пограничниками задержали мужчину на озере Алибей в Белгород-Днестровском районе. Он использовал лесковую сеть для незаконного вылова: 79 камбал глосса и 19 кефалей остроносов. Сумма нанесенного ущерба для рыбных запасов Украины составляет 4 029 132 грн 80 коп.

Что грозит

На нарушителя составили протоколы по ст. 91 КУоАП и ст. 9-1 Закона "О природно-заповедном фонде". Материалы передают в суд. Мужчине грозит от штрафа до трех лет ограничения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали браконьера, который наловил рыбы на 8 миллионов. Также мы писали о том, за что рыбаки могут получить штраф.

Одесса Госэкоинспекция Одесская область Новости Одессы рыба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
