Незаконный вылов рыбы в Тузловских лиманах: задержание нарушителя

Нарушитель с уловом. Фото: Государственная экологическая инспекция

В Одесской области мужчина решил незаконно порыбачить в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Сумма убытков от его действий превышает 4 млн грн. На нарушителя уже составили протоколы и готовят материалы в суд.

Об этом сообщили в Юго-Западном управлении Госэкоинспекции.

Реклама

Читайте также:

Улов на миллионы

Государственные инспекторы Юго-Западного округа совместно с водной полицией и пограничниками задержали мужчину на озере Алибей в Белгород-Днестровском районе. Он использовал лесковую сеть для незаконного вылова: 79 камбал глосса и 19 кефалей остроносов. Сумма нанесенного ущерба для рыбных запасов Украины составляет 4 029 132 грн 80 коп.

Что грозит

На нарушителя составили протоколы по ст. 91 КУоАП и ст. 9-1 Закона "О природно-заповедном фонде". Материалы передают в суд. Мужчине грозит от штрафа до трех лет ограничения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали браконьера, который наловил рыбы на 8 миллионов. Также мы писали о том, за что рыбаки могут получить штраф.