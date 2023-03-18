"Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

14 березня винищувач рф збив американський БпЛА

Корабельний флот рф досі шукає в Чорному морі американський безпілотник. Пошукова операція може бути тривалою.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Кораблі вочевидь були залучені в пошуковій операції. Вже є оприлюднені дані, що вони все щось (ред. — американський безпілотник) знайшли, втім поки що неспростовних доказів цього не надано тому пошукова операція продовжується. Присутність кораблів та суден забезпечення спостерігається. Вочевидь вони намагаються замітати сліди", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що пошукові умови складні й за течією й за глибинністю. Тож роботи буде багато, однак виключати той факт, що військові рф все ж знайдуть американський безпілотник не слід. Втім щодо сенсу цієї "пошукової спецоперації" є великі питання.

Збиття безпілотника США

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

Американська сторона припускає, що росія таки змогла дістати уламки пошкодженого американського безпілотника-розвідника. У США тим часом замислилися над форматом розвідувальної роботи у районі Чорного моря.

Тим часом новий американський безпілотник RQ-4 Global Hawk вже на місії в Чорному морі. Від авіабази Сігонелла він полетів у бік тимчасово окупованого Криму.