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"Пытаются замести следы": удастся ли найти американский беспилотник в Черном море

18 марта 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
14 марта истребитель рф сбил американский БпЛА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Корабельный флот рф до сих пор ищет в Черном море американский беспилотник. Поисковая операция может быть продолжительной.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Корабли очевидно были вовлечены в поисковой операции. Уже есть обнародованные данные, что они все что-то (американский беспилотник. — Ред.) нашли, впрочем, пока неопровержимых доказательств этого не предоставлено, поэтому поисковая операция продолжается. Присутствие кораблей и судов обеспечения наблюдается. Очевидно, они пытаются заметать следы", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что поисковые условия сложны и по течению и по глубинности. Так что работы будет много, однако исключать тот факт, что военные россии все же найдут американский беспилотник не следует. Впрочем, относительно смысла этой "поисковой спецоперации" есть большие вопросы.

Сбитие беспилотника США

Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

Американская сторона предполагает, что россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.

Между тем, новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он улетел в сторону временно оккупированного Крыма.

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