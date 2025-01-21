Російські кораблі чергують у Чорному морі

Військові кораблі у морі. Фото: ВВС

Зранку 21 січня після тривалої паузи росіяни вивели у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" на борту. Наразі існує підвищена небезпека обстрілів крилатими ракетами для Одещини та всієї України.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожих кораблів немає;

в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 ж носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Рух Керченською протокою

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — 8 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 4 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.

Порушення міжнародного права

Росія систематично ігнорує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), наголошують військові моряки. Це ускладнює моніторинг ситуації та створює додаткові загрози безпеці мореплавства.

Нагадаємо, окупанти зміцнюють захист Балаклавської бухти у Криму.

Також ми писали, що Росія втратила частину захисних споруд навколо Кримського мосту.