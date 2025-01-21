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Напряжение резко возросло — РФ вывела в Черное море "Калибры"

21 января 2025 10:31
Рвачова Анастасия - редактор
Российские корабли дежурят в Черном море
Военные корабли в море. Фото: ВВС
Рвачова Анастасия - редактор

Утром 21 января после длительной паузы россияне вывели в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" на борту. Сейчас существует повышенная опасность обстрелов крылатыми ракетами для Одесской области и всей Украины.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море один ракетоноситель с общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море вражеских кораблей нет;
  • в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 же носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Путь по Керченскому проливу

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • к Черному морю — 8 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 4 судна, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

Нарушение международного права

Россия систематически игнорирует Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), отмечают военные моряки. Это затрудняет мониторинг ситуации и создает дополнительные угрозы безопасности мореплавания.

Напомним, оккупанты укрепляют защиту Балаклавской бухты в Крыму.

Также мы писали, что Россия потеряла часть защитных сооружений вокруг Крымского моста.

Одесса Черное море Новости Одессы война в Украине війна угроза кораблей ракетоноситель

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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