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Нардеп з Одеси стане президентом комітету ПАРЄ — якого саме

10 січня 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нардеп з Одеси стане президентом комітету ПАРЄ — якого саме
Гончаренко у залі ПАРЄ. Фото: ЄС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Народний депутат України Олексій Гончаренко стане президентом комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань міграції та біженців. Відповідне рішення буде ухвалено на січневій сесії відомства. 

Про це у своєму Telegram-каналі розповів нардеп Олексій Гончаренко.

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"Це вперше в історії ПАРЄ українець стане Президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі", — наголосив депутат. 

Крім того, після ухвалення рішення Гончаренко також стане членом Бюро ПАРЄ, який є її керівним органом. 

Нагадаємо, безпековий комітет Верховної Ради України пропонує внести правки у законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Також ми писали, що росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начебто народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт. 

Додамо, мережею шириться черговий фейк про те, що українським біженцям буде обмежено вільне пересування країнами Європейського Союзу. Така інформація є неправдивою.

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