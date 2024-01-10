Нардеп из Одессы станет президентом комитета ПАСЕ — какого именно

Гончаренко в зале ПАСЕ. Фото: ЕС

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко станет президентом комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции и беженцам. Соответствующее решение будет принято на январской сессии ведомства.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

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"Это впервые в истории ПАСЕ украинец станет Президентом Миграционного комитета. Это очень важно. Особенно когда миллионы украинцев живут в Европе", — подчеркнул депутат.

Кроме того, после принятия решения Гончаренко также станет членом Бюро ПАСЕ, являющегося ее руководящим органом.

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Также мы писали, что россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

Добавим, сетью ширится очередной фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация ложна.