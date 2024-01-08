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Петиція про припинення мобілізації — росіяни запустили новий фейк

8 січня 2024 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Петиція про припинення мобілізації — росіяни запустили новий фейк
Фейк про мобілізацію. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начеб-то народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт. 

Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат України Олексій Гончаренко. 

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"Сьогодні цілий ранок мені скидають ось такі відео в тікток. Відразу заявляю. Це фейк! Жодне відео не відповідає дійсності!", — написав нардеп. 

Про що фейк

У відео, згенерованих штучним інтелектом, йдеться про те, що Гончаренко зареєстрував петицію та збирає підписи щодо скасування примусової мобілізації. 

Це начеб-то транслюють відомі телеканали, однак фейк настільки поганий, що ведучі навіть не "попадають в губи". 

Нагадаємо, Сполучені Штати нібито дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по Росії. Відповідну інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.

Також ми писали, що в мережі вже кілька тижнів гуляє фейк, що у Білій Церкві працівники ТЦК вбили хлопця. Вдруге його поширив зараз народний депутат України Євгеній Шевченко. 

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