Петиція про припинення мобілізації — росіяни запустили новий фейк
Росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начеб-то народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Сьогодні цілий ранок мені скидають ось такі відео в тікток. Відразу заявляю. Це фейк! Жодне відео не відповідає дійсності!", — написав нардеп.
Про що фейк
У відео, згенерованих штучним інтелектом, йдеться про те, що Гончаренко зареєстрував петицію та збирає підписи щодо скасування примусової мобілізації.
Це начеб-то транслюють відомі телеканали, однак фейк настільки поганий, що ведучі навіть не "попадають в губи".
Нагадаємо, Сполучені Штати нібито дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по Росії. Відповідну інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.
Також ми писали, що в мережі вже кілька тижнів гуляє фейк, що у Білій Церкві працівники ТЦК вбили хлопця. Вдруге його поширив зараз народний депутат України Євгеній Шевченко.
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