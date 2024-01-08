Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Петиция о прекращении мобилизации — россияне запустили новый фейк arrow

Петиция о прекращении мобилизации — россияне запустили новый фейк

8 января 2024 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Петиция о прекращении мобилизации — россияне запустили новый фейк
Фейк о мобилизации. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором вроде бы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

"Сегодня целое утро мне сбрасывают вот такие видео в тикток. Сразу заявляю. Это фейк! Ни одно видео не соответствует действительности!" , – написал нардеп.

О чем фейк

В видео, сгенерированных искусственным интеллектом, говорится, что Гончаренко зарегистрировал петицию и собирает подписи об отмене принудительной мобилизации.

Это вроде бы транслируют известные телеканалы, однако фейк настолько плох, что ведущие даже не "попадают в губы".

Напомним, что Соединенные Штаты якобы разрешили Украине применять HIMARS для ударов по России. Соответствующую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

Также мы писали, что в сети уже несколько недель гуляет фейк, что в Белой Церкви сотрудники ТЦК убили молодого человека. Второй раз его распространил сейчас народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме