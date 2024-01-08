Петиция о прекращении мобилизации — россияне запустили новый фейк

Фейк о мобилизации. Фото: скриншот

Россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором вроде бы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Сегодня целое утро мне сбрасывают вот такие видео в тикток. Сразу заявляю. Это фейк! Ни одно видео не соответствует действительности!" , – написал нардеп.

О чем фейк

В видео, сгенерированных искусственным интеллектом, говорится, что Гончаренко зарегистрировал петицию и собирает подписи об отмене принудительной мобилизации.

Это вроде бы транслируют известные телеканалы, однако фейк настолько плох, что ведущие даже не "попадают в губы".

Напомним, что Соединенные Штаты якобы разрешили Украине применять HIMARS для ударов по России. Соответствующую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

Также мы писали, что в сети уже несколько недель гуляет фейк, что в Белой Церкви сотрудники ТЦК убили молодого человека. Второй раз его распространил сейчас народный депутат Украины Евгений Шевченко.