Прогноз погоди в Одесі на завтра, 1 червня - що обіцяють синоптики Гідрометцентру

Одеська чайка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у неділю, 1 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, але синоптики обіцяють відсутність опадів. Однак регіоном все ж таки пройдуть короткочасні дощі, а зранку прогнозують невеличкий серпанок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Повітря вночі сягатиме +14...+16°C, проте вдень воно потеплішає до +22...+24°C. Температура морської води 1 червня прогнозується на рівні +17...+18°C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує хмарна погода із проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, однак вдень місцями можуть бути короткочасні дощі з грозами. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря напередодні ранку сягатиме +11...+16°C, а в світлі часи доби — від+22°C до +27°C. По всьому регіону обіцяють серпанок, видимість 2-4 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні потеплішає. А також про те, як довго будуть продовжуватися дощі.