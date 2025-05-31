Прогноз погоды в Одессе на завтра, 1 июня - что обещают синоптики Гидрометцентра

Одесская чайка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в воскресенье, 1 июня, в Одессе будет переменная облачность, но синоптики обещают отсутствие осадков. Однако в регионе все же пройдут кратковременные дожди, а с утра прогнозируют небольшую дымку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Воздух ночью будет достигать +14...+16°C, однако днем он потеплеет до +22...+24°C. Температура морской воды 1 июня прогнозируется на уровне +17...+18°C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами могут быть кратковременные дожди с грозами. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха накануне утром будет достигать +11...+16°C, а в светлое время суток — от +22°C до +27°C. По всему региону обещают дымку, видимость 2-4 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине потеплеет. А также о том, как долго будут продолжаться дожди.