Прогноз погоды в Одессе на завтра, 1 июня - что обещают синоптики Гидрометцентра

Наконец без осадков — прогноз погоды на завтра в Одессе
Завтра, в воскресенье, 1 июня, в Одессе будет переменная облачность, но синоптики обещают отсутствие осадков. Однако в регионе все же пройдут кратковременные дожди, а с утра прогнозируют небольшую дымку.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Воздух ночью будет достигать +14...+16°C, однако днем он потеплеет до +22...+24°C. Температура морской воды 1 июня прогнозируется на уровне +17...+18°C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами могут быть кратковременные дожди с грозами. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха накануне утром будет достигать +11...+16°C, а в светлое время суток — от +22°C до +27°C. По всему региону обещают дымку, видимость 2-4 км.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине потеплеет. А также о том, как долго будут продолжаться дожди.
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