Прогноз погоди на завтра, 2 червня, в Одесі - що обіцяють синоптики та якою буде температура води у морі

Одеський кіт. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 2 червня, в Одесі знову буде мінлива хмарність, але опадів синоптики не прогнозують. Крім того, прохолодний північно-західний вітер завтра зміниться теплим, південним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вітер прогнозується південний, 5-10 м/с. Повітря вночі сягатиме +15...+17°C, проте вдень потеплішає до +23...+25°C. Температура морської води 1 червня очікується на рівні +17...+18°C, хвилювання — легке.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також завтра очікує мінлива хмарність. Істотних опадів 1 червня також не прогнозується. Вітер — південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17°C, а в світлі часи доби — від+23°C до +27°C. По всьому регіону синоптики обіцяють серпанок, видимість 1-2 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те коли в Україні потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить жарке літо.