Прогноз погоды на завтра, 2 июня, в Одессе - что обещают синоптики и какой будет температура воды в море

Наконец-то потеплеет — прогноз погоды в Одессе на завтра
В понедельник, 2 июня, в Одессе снова будет переменная облачность, но осадков синоптики не прогнозируют. Кроме того, прохладный северо-западный ветер завтра сменится теплым, южным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/с. Воздух ночью будет достигать +15...+17°C, однако днем потеплеет до +23...+25°C. Температура морской воды 1 июня ожидается на уровне +17...+18°C, волнение — легкое.
Погода в Одесской области
Одесскую область также завтра ожидает переменная облачность. Существенных осадков 1 июня также не прогнозируется. Ветер — южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17°C, а в светлое время суток — от +23°C до +27°C. По всему региону синоптики обещают дымку, видимость 1-2 км.
Напомним, недавно мы писали о том когда в Украине потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
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