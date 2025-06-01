Прогноз погоды на завтра, 2 июня, в Одессе - что обещают синоптики и какой будет температура воды в море

Одесский кот. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 2 июня, в Одессе снова будет переменная облачность, но осадков синоптики не прогнозируют. Кроме того, прохладный северо-западный ветер завтра сменится теплым, южным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/с. Воздух ночью будет достигать +15...+17°C, однако днем потеплеет до +23...+25°C. Температура морской воды 1 июня ожидается на уровне +17...+18°C, волнение — легкое.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также завтра ожидает переменная облачность. Существенных осадков 1 июня также не прогнозируется. Ветер — южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17°C, а в светлое время суток — от +23°C до +27°C. По всему региону синоптики обещают дымку, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том когда в Украине потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.