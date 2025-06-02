Прогноз погоди на завтра в Одесі - що обіцяють синоптики на 3 червня 2025 року

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 3 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, але знову без дощів. У всьому регіоні на третій день літа відчутно потеплішає, температура може підвищитися до +33°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с. Повітря вночі сягатиме +16...+18°C, проте вдень потеплішає до +23...+25°C. Температура морської води 1 червня прогнозується на рівні +17...+18°C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує хмарна погода із проясненнями. Однак істотних опадів не буде, впевнені синоптики. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +13...+18°C, а в світлі часи доби — від +28°C до +33°C. По всьому регіону обіцяють серпанок, видимість 1-2 км.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.