Прогноз погоды на завтра в Одессе - что обещают синоптики на 3 июня 2025 года

Наконец-то пришло тепло — погода в Одессе на завтра 3 июня
Завтра, во вторник, 3 июня, в Одессе будет переменная облачность, но снова без дождей. Во всем регионе на третий день лета ощутимо потеплеет, температура может повыситься +33°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Воздух ночью будет достигать +16...+18°C, однако днем потеплеет до +23...+25°C. Температура морской воды 1 июня прогнозируется на уровне +17...+18°C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает облачная погода с прояснениями. Однако существенных осадков не будет, уверены синоптики. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18°C, а в светлое время суток — от +28°C до +33°C. По всему региону обещают дымку, видимость 1-2 км.
Напомним, недавно мы писали о том когда в Украине потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
Читайте Новини.LIVE!