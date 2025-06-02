Прогноз погоды на завтра в Одессе - что обещают синоптики на 3 июня 2025 года

Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, во вторник, 3 июня, в Одессе будет переменная облачность, но снова без дождей. Во всем регионе на третий день лета ощутимо потеплеет, температура может повыситься +33°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Воздух ночью будет достигать +16...+18°C, однако днем потеплеет до +23...+25°C. Температура морской воды 1 июня прогнозируется на уровне +17...+18°C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает облачная погода с прояснениями. Однако существенных осадков не будет, уверены синоптики. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18°C, а в светлое время суток — от +28°C до +33°C. По всему региону обещают дымку, видимость 1-2 км.

Погода Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том когда в Украине потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.