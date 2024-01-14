Народжуваність на Одещині — скільки дітей з’явилось на світ за тиждень
14 січня 2024 15:30
Немовлята в пологовому будинку. Фото: УНІАН
В Одеській області народилось 189 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 7 по 14 січня. Кількісну перевагу отримали хлопчики.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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"За минулий тиждень в Одеській області народилося 189 дітей, з них 109 хлопчиків та 80 дівчинок. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє!" — написав Олег Кіпер.
Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя
- Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;
- щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;
- у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;
- у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;
- у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;
- у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;
- у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;
- надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.
Нагадаємо, у новорічну ніч народилася перша одеситка, яку назвали Мирославою. Дівчинка зʼявилася на світ під останні хвилини затяжної тривоги, під час якої росіяни атакували місто.
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