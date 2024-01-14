Рождаемость на Одесчине — сколько детей появилось на свет за неделю
14 января 2024 15:30
Младенцы в роддоме. Фото: УНИАН
В Одесской области родилось 189 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 7 по 14 января. Количественное преимущество получили мальчики.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
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"За прошедшую неделю в Одесской области родилось 189 детей, из них 109 мальчиков и 80 девочек. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети - наше будущее!" – написал Олег Кипер.
Обязательные прививки делают с первого дня жизни
- Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
- прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
- в 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
- в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
- в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
- в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
- в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
- в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.
Напомним, в новогоднюю ночь родилась первая одесситка, которую назвали Мирославой. Девочка появилась на свет в последние минуты затяжной тревоги, во время которой россияне атаковали город.
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