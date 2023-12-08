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Народжувати з легкістю — одеський пологовий отримав нову техніку

8 грудня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Народжувати з легкістю — одеський пологовий отримав нову техніку
Новонароджена дитина. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський пологовий будинок №4 отримав нове обладнання. Йдеться про реанімаційні системи, які допоможуть новонародженим у перші дні життя.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, нова техніка сприятиме полегшенню стану майбутніх матерів та новонароджених. 

Яку техніку отримав пологовий

  • дві відкриті реанімаційні системи для новонароджених,
  • операційний стіл з набором аксесуарів,
  • пересувні безтіньові світильники,
  • фетальні монітори, функціональні ліжка тощо,
  • гематологічний аналізатор і коагулометр для якісного та точного проведення необхідних аналізів,
  • генератор для забезпечення безперебійної роботи апаратури та надання медичної допомоги жінкам і немовлятам у будь-яких умовах.

"Забезпечення сучасним устаткуванням медичних закладів, де народжуються маленькі одесити, є важливим внеском у забезпечення здоров'я майбутніх поколінь містян", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Одеській області народилось 208 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 27 листопада по 03 грудня. Хлопчиків — на шість більше.

Також раніше ми повідомляли, що упродовж навчального року ООН буде фінансувати 30% щоденних гарячих обідів у школах Одеської області. Йдеться про учнів 1–4 класів.

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