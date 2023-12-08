Народжувати з легкістю — одеський пологовий отримав нову техніку

Новонароджена дитина. Фото: pixabay

Одеський пологовий будинок №4 отримав нове обладнання. Йдеться про реанімаційні системи, які допоможуть новонародженим у перші дні життя.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

За інформацією мерії, нова техніка сприятиме полегшенню стану майбутніх матерів та новонароджених.

Яку техніку отримав пологовий

дві відкриті реанімаційні системи для новонароджених,

операційний стіл з набором аксесуарів,

пересувні безтіньові світильники,

фетальні монітори, функціональні ліжка тощо,

гематологічний аналізатор і коагулометр для якісного та точного проведення необхідних аналізів,

генератор для забезпечення безперебійної роботи апаратури та надання медичної допомоги жінкам і немовлятам у будь-яких умовах.

"Забезпечення сучасним устаткуванням медичних закладів, де народжуються маленькі одесити, є важливим внеском у забезпечення здоров'я майбутніх поколінь містян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області народилось 208 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 27 листопада по 03 грудня. Хлопчиків — на шість більше.

Також раніше ми повідомляли, що упродовж навчального року ООН буде фінансувати 30% щоденних гарячих обідів у школах Одеської області. Йдеться про учнів 1–4 класів.