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ООН фінансуватиме щоденні гарячі обіди у школах Одещини — деталі

19 листопада 2023 13:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
ООН фінансуватиме щоденні гарячі обіди у школах Одещини — деталі
Діти у молодшій школі. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Упродовж навчального року ООН буде фінансувати 30% щоденних гарячих обідів у школах Одеської області. Йдеться про учнів 1–4 класів.

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України

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"В умовах війни для нас, дорослих, критично важливо піклуватися про добробут дітей. І щоденний поживний обід у школі — один зі способів підтримати учнівство. Ми вдячні Всесвітній продовольчій програмі за системну підтримку українських дітей і вагомий внесок в їхнє здорове майбутнє", — йдеться у повідомленні міністерства.

Обіди для дітей

У міністерстві зазначають, що представники ООН підписали договори з 11 областями України. Програма охопить понад 60 000 дітей у 420 школах країни. Області обирали на підставі низки критеріїв, зокрема рівня продовольчої безпеки, а також кількості внутрішньо переміщених осіб. До списку потрапили також Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька, Черкаська, Миколаївська, Полтавська та Київська області. Програма починає діяти уже з цього року.

Нагадаємо, Одеська область серед лідерів у рейтингу України за кількістю відкритих шкіл в очному форматі. У регіоні за парти цьогоріч сіли учні 573 шкіл.

Також ми писали, що в Одесі відкрили ще одне укриття для школярів. Воно розташоване у Пересипському районі міста та може вмістити понад 500 людей одночасно.

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