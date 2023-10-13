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В Одесі відкрили ще одне укриття для школярів: де саме

13 жовтня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відкрили ще одне укриття для школярів
Вказівник до укриття. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі відкрили ще одне укриття для школярів. Воно розташоване у Пересипському районі міста та може вмістити понад 500 людей одночасно.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За словами міського голови Геннадія Труханова, сховище вдалося відкрити завдяки допомозі міжнародних організацій та сприянню батьків школярів. 

"В укритті обладнане всім необхідним і може одночасно вмістити понад 500 людей. У навчальному закладі регулярно проводяться тренувальні евакуації, аби школярі оперативно переходили до укриття в разі повітряної тривоги. "Гадаю, що після нашої перемоги укриття стане чудовим місцем для занять творчістю або спортом. Тож вдячний нашим партнерам за підтримку одеської освіти", — сказав мер.

Нагадаємо, батьки учнів одеських шкіл, які одночасно здобувають освіту в закордонній школі, скоро отримають можливість перевести своїх дітей на навчання до визначених закладів, що підтримують українознавчий компонент в навчальному процесі. Ця ініціатива створена з метою сприяти підтримці зв'язків учнів зі своєю батьківщиною та українською освітою.

Також ми писали, що Одеська область серед лідерів у рейтингу України за кількістю відкритих шкіл в очному форматі. У регіоні за парти цьогоріч сіли учні 573 шкіл.

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