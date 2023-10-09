На Одещині планують побудувати укриття за 24 мільйони

Маршрут до укриття у школі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області планують збудувати нове укриття в одній зі шкіл. Куяльницька сільська рада опублікувала відповідний тендер та вже шукає виконавців робіт.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За даними порталу, сховище планують побудувати у селі Нестоїта, а витратити на нього збираються понад 24 мільйони гривень.

Деталі тендеру

Закупівля планується в форматі відкритих торгів з особливостями. Аукціон запланований на 17 жовтня з очікуваною вартістю закупівлі у 24 мільйони 376,2 тисячі гривень.

Після укладання угоди компанія-переможець повинна буде збудувати укриття до 31 грудня 2024 року.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі планують реставрувати український музично-драматичний театр імені В. Василька. На ремонт будівлі обласна рада виділила майже 8 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.