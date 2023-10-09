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На Одесчине планируют построить укрытие за 24 миллиона: что известно

9 октября 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области планируют построить укрытие за 24 миллиона
Маршрут к укрытию в школе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется построить новое укрытие в одной из школ. Куяльницкий сельсовет опубликовал соответствующий тендер и уже ищет исполнителей работ.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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По данным портала, хранилище планируют построить в селе Нестоита, а потратить на него собираются более 24 миллионов гривен.

Детали тендера

Покупка планируется в формате открытых торгов с особенностями. Аукцион запланирован на 17 октября с ожидаемой стоимостью закупки в 24 миллиона 376,2 тысячи гривен.

После заключения соглашения, компания-победитель должна будет построить укрытие до 31 декабря 2024 года.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе планируют реставрировать украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько. На ремонт здания областной совет выделил около 8 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской областной больнице планируют реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.

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