Указатель к укрытию. Фото: Новини.LIVE

В Одессе открыли еще одно укрытие для школьников. Он расположен в Пересыпском районе города и может вместить более 500 человек одновременно.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По словам мэра Геннадия Труханова, хранилище удалось открыть благодаря помощи международных организаций и содействию родителей школьников.

"В укрытии оборудовано всем необходимым и может одновременно вместить более 500 человек. В учебном заведении регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы школьники оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги. Поэтому благодарен нашим партнерам за поддержку одесского образования", — сказал мэр.

Напомним, родители учеников одесских школ, одновременно получающих образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своим отечеством и украинским образованием.

Также мы писали, что Одесская область среди лидеров рейтинга Украины по количеству открытых школ в очном формате. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школы.