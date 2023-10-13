В Одессе открыли еще одно укрытие для школьников: где именно
В Одессе открыли еще одно укрытие для школьников. Он расположен в Пересыпском районе города и может вместить более 500 человек одновременно.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
По словам мэра Геннадия Труханова, хранилище удалось открыть благодаря помощи международных организаций и содействию родителей школьников.
"В укрытии оборудовано всем необходимым и может одновременно вместить более 500 человек. В учебном заведении регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы школьники оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги. Поэтому благодарен нашим партнерам за поддержку одесского образования", — сказал мэр.
Напомним, родители учеников одесских школ, одновременно получающих образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своим отечеством и украинским образованием.
Также мы писали, что Одесская область среди лидеров рейтинга Украины по количеству открытых школ в очном формате. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школы.
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