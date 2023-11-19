Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ООН будет финансировать горячие обеды в школах Одесчины — подробности arrow

ООН будет финансировать горячие обеды в школах Одесчины — подробности

19 ноября 2023 13:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
ООН будет финансировать горячие обеды в школах Одесчины — подробности
Дети в младшей школе. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В течение учебного года ООН будет финансировать 30% ежедневных обедов в школах Одесской области. Речь идет об учащихся 1–4 классов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Читайте также:

"В условиях войны для нас, взрослых, критически важно заботиться о благополучии детей. И ежедневный питательный обед в школе — один из способов поддержать ученичество. Мы благодарны Всемирной продовольственной программе за системную поддержку украинских детей и весомый вклад в их здоровое будущее", — говорится в сообщении министерства.

Обеды для детей

В министерстве отмечают, что представители ООН подписали договоры с 11 областями Украины. Программа охватит более 60 тысяч детей в 420 школах страны. Области выбирали на основании ряда критериев, в том числе уровня продовольственной безопасности, а также количества внутри перемещенных лиц. В список также попали Львовская, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая, Черкасская, Николаевская, Полтавская и Киевская области. Программа начинает действовать уже с этого года.

Одесская область среди лидеров в рейтинге Украины по количеству открытых школ в очном формате. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школы.

Также мы писали, что в Одессе открыли еще одно укрытие для школьников. Он расположен в Пересыпском районе города и может вместить более 500 человек одновременно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме