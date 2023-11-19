ООН будет финансировать горячие обеды в школах Одесчины — подробности

Дети в младшей школе. Фото: УНИАН

В течение учебного года ООН будет финансировать 30% ежедневных обедов в школах Одесской области. Речь идет об учащихся 1–4 классов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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"В условиях войны для нас, взрослых, критически важно заботиться о благополучии детей. И ежедневный питательный обед в школе — один из способов поддержать ученичество. Мы благодарны Всемирной продовольственной программе за системную поддержку украинских детей и весомый вклад в их здоровое будущее", — говорится в сообщении министерства.

Обеды для детей

В министерстве отмечают, что представители ООН подписали договоры с 11 областями Украины. Программа охватит более 60 тысяч детей в 420 школах страны. Области выбирали на основании ряда критериев, в том числе уровня продовольственной безопасности, а также количества внутри перемещенных лиц. В список также попали Львовская, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая, Черкасская, Николаевская, Полтавская и Киевская области. Программа начинает действовать уже с этого года.

Одесская область среди лидеров в рейтинге Украины по количеству открытых школ в очном формате. В регионе за парты в этом году сели учащиеся 573 школы.

Также мы писали, что в Одессе открыли еще одно укрытие для школьников. Он расположен в Пересыпском районе города и может вместить более 500 человек одновременно.