Рожать с легкостью — одесский родильный получил новую технику

Новорожденный ребенок. Фото: pixabay

Одесский роддом №4 получил новое оборудование. Речь идет о реанимационных системах, которые помогут новорожденным в первые дни жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, новая техника будет способствовать облегчению состояния будущих матерей и новорожденных.

Какую технику получил родильный

две открытые реанимационные системы для новорожденных,

операционный стол с набором аксессуаров,

передвижные бестеневые светильники,

фетальные мониторы, функциональные кровати и т.д.

гематологический анализатор и коагулометр для качественного и точного проведения необходимых анализов,

генератор для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры и медицинской помощи женщинам и младенцам в любых условиях.

"Обеспечение современным оборудованием медицинских учреждений, где рождаются маленькие одесситы, является важным вкладом в обеспечение здоровья будущих поколений горожан", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области родилось 208 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 27 ноября по 03 декабря. Мальчиков — на шесть больше.

Также ранее сообщалось, что в течение учебного года ООН будет финансировать 30% ежедневных горячих обедов в школах Одесской области. Речь идет об учащихся 1-4 классов.