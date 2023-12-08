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Рожать с легкостью — одесский родильный получил новую технику

8 декабря 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Рожать с легкостью — одесский родильный получил новую технику
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский роддом №4 получил новое оборудование. Речь идет о реанимационных системах, которые помогут новорожденным в первые дни жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, новая техника будет способствовать облегчению состояния будущих матерей и новорожденных.

Какую технику получил родильный

  • две открытые реанимационные системы для новорожденных,
  • операционный стол с набором аксессуаров,
  • передвижные бестеневые светильники,
  • фетальные мониторы, функциональные кровати и т.д.
  • гематологический анализатор и коагулометр для качественного и точного проведения необходимых анализов,
  • генератор для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры и медицинской помощи женщинам и младенцам в любых условиях.

"Обеспечение современным оборудованием медицинских учреждений, где рождаются маленькие одесситы, является важным вкладом в обеспечение здоровья будущих поколений горожан", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области родилось 208 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 27 ноября по 03 декабря. Мальчиков — на шесть больше.

Также ранее сообщалось, что в течение учебного года ООН будет финансировать 30% ежедневных горячих обедов в школах Одесской области. Речь идет об учащихся 1-4 классов.

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