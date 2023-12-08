Рожать с легкостью — одесский родильный получил новую технику
Одесский роддом №4 получил новое оборудование. Речь идет о реанимационных системах, которые помогут новорожденным в первые дни жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
По информации мэрии, новая техника будет способствовать облегчению состояния будущих матерей и новорожденных.
Какую технику получил родильный
- две открытые реанимационные системы для новорожденных,
- операционный стол с набором аксессуаров,
- передвижные бестеневые светильники,
- фетальные мониторы, функциональные кровати и т.д.
- гематологический анализатор и коагулометр для качественного и точного проведения необходимых анализов,
- генератор для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры и медицинской помощи женщинам и младенцам в любых условиях.
"Обеспечение современным оборудованием медицинских учреждений, где рождаются маленькие одесситы, является важным вкладом в обеспечение здоровья будущих поколений горожан", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области родилось 208 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 27 ноября по 03 декабря. Мальчиков — на шесть больше.
Также ранее сообщалось, что в течение учебного года ООН будет финансировать 30% ежедневных горячих обедов в школах Одесской области. Речь идет об учащихся 1-4 классов.
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