Наруга над могилами: на Одещині підлітки пошкодили надгробні пам’ятники

Хрест на кладовищі. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

У місті Рені Ізмаїльського району на Одещині поліція викрила двох підлітків, які заради розваги пошкодили на цвинтарі надгробні пам’ятники. Про подію, що сталася на кладовищі, повідомила наглядачка, яка помітила зламану огорожу одного з поховань.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Що сталося

Поліція виявила пошкодження надгробних плит, стель та хрестів на семи могилах, на одній з яких були написи нецензурного змісту. Під час огляду цвинтаря правоохоронці встановили, що злочин вчинила місцева дівчина та хлопець, які вживали спиртні напої на кладовищі.

Правова відповідальність

Поліція розпочала кримінальне провадження за наругу над могилами, вчинену за попередньою змовою групою осіб з хуліганських мотивів. За цим злочином передбачена відповідальність за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України. Після повного розслідування справу передадуть до суду з клопотанням щодо застосування примусових заходів виховного характеру відносно підлітків.

Нагадаємо, в селі Нерушай Білгород-Дністровського району на Одещині 20-річний вандал розтрощив 92 надгробків на місцевому кладовищі. Тепер чоловік може сісти за ґрати на сім років.

Також ми писали, що на одеських кладовищах планують встановити однакові надгробки для військовослужбовців. Також планують компенсувати витрати на процедури поховання.