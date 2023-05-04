Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наруга над могилами: на Одещині підлітки пошкодили надгробні пам’ятники arrow

Наруга над могилами: на Одещині підлітки пошкодили надгробні пам’ятники

4 травня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наруга над могилами: на Одещині підлітки пошкодили надгробні пам’ятники
Хрест на кладовищі. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У місті Рені Ізмаїльського району на Одещині поліція викрила двох підлітків, які заради розваги пошкодили на цвинтарі надгробні пам’ятники. Про подію, що сталася на кладовищі, повідомила наглядачка, яка помітила зламану огорожу одного з поховань.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Що сталося

Поліція виявила пошкодження надгробних плит, стель та хрестів на семи могилах, на одній з яких були написи нецензурного змісту. Під час огляду цвинтаря правоохоронці встановили, що злочин вчинила місцева дівчина та хлопець, які вживали спиртні напої на кладовищі.

Правова відповідальність

Поліція розпочала кримінальне провадження за наругу над могилами, вчинену за попередньою змовою групою осіб з хуліганських мотивів. За цим злочином передбачена відповідальність за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України. Після повного розслідування справу передадуть до суду з клопотанням щодо застосування примусових заходів виховного характеру відносно підлітків.

Нагадаємо, в селі Нерушай Білгород-Дністровського району на Одещині 20-річний вандал розтрощив 92 надгробків на місцевому кладовищі. Тепер чоловік може сісти за ґрати на сім років. 

Також ми писали, що на одеських кладовищах планують встановити однакові надгробки для військовослужбовців. Також планують компенсувати витрати на процедури поховання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB