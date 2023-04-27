В Одесі планують встановлювати однакові надгробки військовим

Засідання одеського виконкому. Фото: скриншот з відео засідання

На одеських кладовищах планують встановити однакові надгробки для військовослужбовців. Також планують компенсувати витрати на процедури поховання.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконкому Одеської міської ради.

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За інформацією депутатів, на цвинтарях міста є спеціально виділені меморіальні ділянки для поховання військовослужбовців ЗСУ та інших органів, які захищають нашу країну.

"Ми маємо гідно вшанувати пам'ять загиблих героїв. Тому вважаю доцільним встановити уніфіковані гранітні надгробки на всіх могилах", — наголосив міський голова Геннадій Труханов.

Також у міській раді наголосили, що необхідно внести відповідні зміни до міської соціальної програми та провести консультації з організаціями ветеранів та родичами загиблих.

Нагадаємо, у передвиборчій програмі 2020 року Одеська міськрада обіцяла замінити російське консульство на Гагаринському плато на дитячий садок чи школу. Свого часу у міськраді вважали, що це можна буде зробити шляхом переговорів із Росією та пропозиції їм іншого місця в Одесі.

Також 25 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем оголосив про те, що п'ятеро російських дипломатів було оголошено персонами нон грата. Він заявив, що їхня діяльність на території Швеції була несумісна з їхнім дипломатичним статусом.