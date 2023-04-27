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В Одессе планируют устанавливать одинаковые надгробия военным: что известно

27 апреля 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют устанавливать одинаковые надгробия военным
Заседание одесского исполкома. Фото: скриншот с видео заседания
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На одесских кладбищах планируется установить одинаковые надгробия для военнослужащих. Также планируется компенсировать расходы на процедуры захоронения.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполкома Одесского городского совета.

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По информации депутатов, на кладбищах города есть специально выделенные мемориальные участки для захоронения военнослужащих ВСУ и других органов, защищающих нашу страну.

"Мы должны достойно почтить память погибших героев. Поэтому считаю целесообразным установить унифицированные гранитные надгробия на всех могилах", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Также в городском совете отметили, что необходимо внести соответствующие изменения в городскую социальную программу и провести консультации с организациями ветеранов и родственниками погибших.

Напомним, в предвыборной программе 2020 года Одесский горсовет обещал заменить российское консульство на Гагаринском плато детским садом или школой. В это время в горсовете считалось, что это можно будет сделать путем переговоров с Россией и предложения им другого места в Одессе.

Также 25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем объявил о том, что пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Он заявил, что их деятельность на территории Швеции была несовместима с их дипломатическим статусом.

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