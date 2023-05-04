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Надругательство над могилами: в Одесской области подростки повредили надгробные памятники

4 мая 2023 14:30
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Анна Мурадова
Редактор
Надругательство над могилами: в Одесской области подростки повредили надгробные памятники
Крест на кладбище. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В городе Рени Измаильского района в Одесской области полиция разоблачила двух подростков, которые ради развлечения повредили на кладбище надгробные памятники. О произошедшем на кладбище событии сообщила смотрительница, заметившая сломанное ограждение одного из захоронений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Что произошло

Полиция обнаружила повреждение надгробных плит, потолков и крестов на семи могилах, на одной из которых были надписи нецензурного содержания. Во время осмотра кладбища правоохранители установили, что преступление совершили местная девушка и парень, употреблявший спиртные напитки на кладбище.

Правовая ответственность

Полиция начала уголовное производство за надругательство над могилами, совершенное по предварительному сговору группой лиц по хулиганским мотивам. За эти преступления предусмотрена ответственность по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины. После полного расследования дело передадут в суд с ходатайством о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении подростков.

Напомним, в селе Нерушай Белгород-Днестровского района Одесской области 20-летний вандал разбил 92 надгробий на местном кладбище. Теперь мужчина может сесть за решетку на семь лет.

Также мы писали, что на одесских кладбищах планируется установить одинаковые надгробия для военнослужащих. Также планируется компенсировать расходы на процедуры захоронения.

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