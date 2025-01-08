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Насильна мобілізація — виняток, — Кіпер про роботу ТЦК

8 січня 2025 17:01
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Кіпер розповів про мобілізацію в Одеській області
Працівники ТЦК. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Після зміни керівництва Одеського ТЦК в області збільшилися темпи призову до війська. При цьому випадки насильницької мобілізації обласна влада називає одиничними.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Позитивні темпи

За словами керівника області, на Одещині окремі військові частини успішно проводять рекрутинг. До них записуються навіть ті, хто раніше намагався уникнути служби. Водночас за попереднього керівництва обласного ТЦК мобілізація у регіоні гальмувала. Очільник ОВА стверджує, що це "пахнуло саботажем".

"Була цифра, яку не перестрибували, видавали як під копірку пів року. Коли змінили керівництво, зовсім інакше поїхало. У три, п'ять, шість разів почали виконувати завдання, мобілізувати людей", — розповів Олег Кіпер.

Примусові затримання

Начальник ОВА також зазначив, що більшість мешканців регіону, отримавши повістку, з'являються до ТЦК, вирушають до частин і проходять навчання. Випадки насильства він назвав нечисленними.

"Буває таке, що люди у розшуку перебувають. І ці випадки одиничні", — сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, одеський ТЦК програв суд військовозобов'язаному з хворим серцем. Також ми повідомляли, що у лютому можуть мобілізувати декого із заброньованих працівників.

Одеса Одеська область Одеська ОДА мобілізація ТЦК та СП Олег Кіпер

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