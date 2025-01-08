Кипер рассказал о мобилизации в Одесской области

Работники ТЦК. Фото: иллюстративное/из открытых источников

После смены руководства Одесского ТЦК в области увеличились темпы призыва в армию. При этом случаи насильственной мобилизации областные власти называют единичными.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Положительные темпы

По словам руководителя области, в Одесской области отдельные воинские части успешно проводят рекрутинг. В них записываются даже те, кто ранее пытался избежать службы. В то же время при предыдущем руководстве областного ТЦК мобилизация в регионе тормозила. Глава ОВА утверждает, что это "попахивало саботажем".

"Была цифра, которую не перепрыгивали, выдавали как под копирку полгода. Когда сменили руководство, совсем иначе поехало. В три, пять, шесть раз начали выполнять задания, мобилизовать людей", — рассказал Олег Кипер.

Принудительные задержания

Начальник ОВА также отметил, что большинство жителей региона, получив повестку, появляются в ТЦК, отправляются в части и проходят обучение. Случаи насилия он назвал немногочисленными.

"Бывает такое, что люди в розыске находятся. И эти случаи единичны", — сказал Олег Кипер.

Напомним, одесский ТЦК проиграл суд военнообязанному с больным сердцем. Также мы сообщали, что в феврале могут мобилизовать некоторых из забронированных работников.