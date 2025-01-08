Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Насильственная мобилизация — исключение, — Кипер о работе ТЦК arrow

Насильственная мобилизация — исключение, — Кипер о работе ТЦК

8 января 2025 17:01
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кипер рассказал о мобилизации в Одесской области
Работники ТЦК. Фото: иллюстративное/из открытых источников
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

После смены руководства Одесского ТЦК в области увеличились темпы призыва в армию. При этом случаи насильственной мобилизации областные власти называют единичными.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

Положительные темпы

По словам руководителя области, в Одесской области отдельные воинские части успешно проводят рекрутинг. В них записываются даже те, кто ранее пытался избежать службы. В то же время при предыдущем руководстве областного ТЦК мобилизация в регионе тормозила. Глава ОВА утверждает, что это "попахивало саботажем".

"Была цифра, которую не перепрыгивали, выдавали как под копирку полгода. Когда сменили руководство, совсем иначе поехало. В три, пять, шесть раз начали выполнять задания, мобилизовать людей", — рассказал Олег Кипер.

Принудительные задержания

Начальник ОВА также отметил, что большинство жителей региона, получив повестку, появляются в ТЦК, отправляются в части и проходят обучение. Случаи насилия он назвал немногочисленными.

"Бывает такое, что люди в розыске находятся. И эти случаи единичны", — сказал Олег Кипер.

Напомним, одесский ТЦК проиграл суд военнообязанному с больным сердцем. Также мы сообщали, что в феврале могут мобилизовать некоторых из забронированных работников.

Одесса Одесская область Одесская ОГА мобилизация ТЦК и СП Олег Кипер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:23 Торгов не будет — Кипер о судьбе одесских памятников и улиц

18:05 Китай принял решение по доступу нефтяных танкеров к портам

Эксклюзив

18:03 Украину впервые посетила новая глава ОБСЕ, — основные заявления

18:01 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия

17:57 Строительство новой дороги Николаев-Одесса остановили — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

17:45 В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек

17:31 Франция призвала ЕС наказать Маска за вмешательство в политику

17:30 Удар россиян по Запорожью — число пострадавших возросло до 30

17:29 Трое детей в двух браках — как оформить отсрочку

18:23 Торгов не будет — Кипер о судьбе одесских памятников и улиц

18:05 Китай принял решение по доступу нефтяных танкеров к портам

Эксклюзив

18:03 Украину впервые посетила новая глава ОБСЕ, — основные заявления

18:01 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия

17:57 Строительство новой дороги Николаев-Одесса остановили — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:45 В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек

17:31 Франция призвала ЕС наказать Маска за вмешательство в политику

17:30 Удар россиян по Запорожью — число пострадавших возросло до 30

17:29 Трое детей в двух браках — как оформить отсрочку

17:28 В Беларуси на границе с Черниговом будут учения с теробороной

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья