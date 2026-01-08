Відео
Україна
Насильство в ТЦК Миколаєва — офіцер отримав підозру

Насильство в ТЦК Миколаєва — офіцер отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 13:13
Підозра офіцеру ТЦК у Миколаєві за побиття військовозобов’язаних
Працівник ТЦК підписує папери. Фото: Державне бюро розслідувань

У Миколаєві офіцера ТЦК та СП підозрюють у навмисному заподіянні тілесних ушкоджень військовозобов’язаним під час мобілізаційних заходів. Саме через дії цього співробітника до правоохоронців звернулися десятки громадян зі скаргами. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Побиття в ТЦК

За даними слідства, під час перевірок військово-облікових документів офіцер Миколаївського ТЦК та СП допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних. До ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на дії співробітників Корабельного районного ТЦК та СП. Кількість звернень, за оцінкою слідчих, вказує на системний характер порушень. Під час перевірки встановили, що офіцера залучили для "посилення" роботи районного центру. Саме він, за версією слідства, неодноразово застосовував фізичну силу.

Що загрожує

Офіцеру інкримінують умисне спричинення тілесних ушкоджень за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати штраф до 850 гривень, громадські роботи строком до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року. Рішення щодо покарання ухвалюватиме суд за результатами розгляду справи. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині посадовець ТЦК та двоє поліцейських підуть під суд. Також ми писали про те, скільки триває розгляд справи в адмінсуді проти ТЦК.

Одеса ДБР побиття Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
