Подозрение офицеру ТЦК в Николаеве за избиение военнообязанных

Работник ТЦК подписывает бумаги. Фото: Государственное бюро расследований

В Николаеве офицера ТЦК и СП подозревают в умышленном причинении телесных повреждений военнообязанным во время мобилизационных мероприятий. Именно из-за действий этого сотрудника в милицию обратились десятки граждан с жалобами. Сейчас ему грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Избиение в ТЦК

По данным следствия, во время проверок военно-учетных документов офицер Николаевского ТЦК и СП допускал применение физического насилия к военнообязанным. В ГБР поступило не менее 30 жалоб от граждан на действия сотрудников Корабельного районного ТЦК и СП. Количество обращений, по оценке следователей, указывает на системный характер нарушений. Во время проверки установили, что офицера привлекли для "усиления" работы районного центра. Именно он, по версии следствия, неоднократно применял физическую силу.

Что грозит

Офицеру инкриминируют умышленное причинение телесных повреждений по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить штраф до 850 гривен, общественные работы сроком до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года. Решение о наказании будет принимать суд по результатам рассмотрения дела. Досудебное расследование продолжается.

