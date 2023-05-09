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Насіння на два мільярди: Одеські митники зупинили незаконний експорт

9 травня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Насіння на два мільярди: Одеські митники зупинили незаконний експорт
Соняшник росте в полі. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські митники виявили незаконний експорт насіння соняшника, який здійснювався під підробленими документами. Загальна сума агропродукції, що мали незаконно вивезти становила понад два мільярди гривень.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Несправжність наданих даних стала очевидною, коли митники порівняли умови контракту та банківський рахунок, вказаний у супровідних документах, з даними чеської компанії. Виявилося, що контракти не підписувалися, а печатка на договорі була недійсною.

"У митників виникли сумніви у правдивості наданої інформації. Тому була ініційована перевірка і направлені міжнародні запити з метою підтвердження умов прямого транспортування товару до Болгарії як країни-отримувача, а також підтвердження або спростування зовнішньоекономічних відносин українських підприємств-експортерів з чеською компанією", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає за нелегальний експорт 

За переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у відношенні керівників українських підприємств-експортерів складено 89 протоколів про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.

Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Нещодавно в Одесі спалахнув скандал щодо нелегального обігу зерна на митниці. Проте головною з умов вступу України до ЄС є саме боротьба з корупцією. Про те, як нам перемогти корупцію розповів народний депутат України Данило Гетманцев.

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