Семена на два миллиарда: Одесские таможенники остановили незаконный экспорт

Подсолнечник растет в поле. Фото: pixabay

Одесские таможенники обнаружили незаконный экспорт семян подсолнечника, который производился под поддельными документами. Общая сумма агропродукции, которые должны были незаконно вывезти, составила более двух миллиардов гривен.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Недостоверность данных стала очевидной, когда таможенники сравнили условия контракта и банковский счет, указанный в сопроводительных документах, с данными чешской компании. Оказалось, что контракты не подписывались, а печать в договоре была недействительной.

"У таможенников возникли сомнения в правдивости предоставленной информации. Поэтому была инициирована проверка и направлены международные запросы с целью подтверждения условий прямой транспортировки товара в Болгарию как страны-получателя, а также подтверждение или опровержение внешнеэкономических отношений украинских предприятий-экспортеров с чешской компанией", — говорится в сообщении.

Какое наказание ожидает нелегальный экспорт

За перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля в отношении руководителей украинских предприятий-экспортеров составлено 89 протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Такие действия влекут наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Недавно в Одессе разразился скандал по поводу нелегального обращения зерна на таможне. Однако главным из условий вступления Украины в ЕС является именно борьба с коррупцией. О том, как нам победить коррупцию, рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.