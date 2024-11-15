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Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

15 листопада 2024 12:12
Рвачова Анастасія - редактор
Вибори в Україні: коли можуть пройти
Жінка на виборчій дільниці. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій
Рвачова Анастасія - редактор

Президентські вибори в України можуть відбутися вже наступного року. Деякі експерти навіть називають конкретні дати. Проте багато залежатиме від термінів припинення війни чи заморозки конфлікту. Так, заяви новообраного президента США вже озвучені, але досі немає чіткого плану дій. Хоча деякі політологи допускають проведення виборів, оскільки думають, що з новою владою буде простіше домовитися про поступки. Тож, наскільки реальні вибори наступного року?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали у голови Одеської обласної організації "Комітет виборців" Анатолія Бойка. 

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На сьогодні існує єдина перепона для проведення виборів — це воєнний стан. Але  голова Одеської обласної організації "Комітет виборців" наголошує: якщо вдасться ухвалити мирну угоду, передвиборча кампанія можлива вже до кінця наступного року, проте не раніше літа. 

"Як на мене, 25 травня — більше політичні прогнози, адже саме цього числа минулого року закінчився б термін чинного президента, якби не воєнний стан. Але для виборів це дуже фантастичний сценарій, і він можливий, якщо війна закінчиться  наступного дня після інавгурації Трампа. Тоді весь процес дійсно може запуститися вже в березні", — вважає Анатолій Бойко. 

Голови Одеської обласної організації "Комітет виборців" Анатолій Бойка. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Голова Одеської обласної організації "Комітет виборців" Анатолій Бойко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Оптимальний варіант, на думку експерта, є таким, що виборчий процес може початися протягом пів року після закінчення воєнного стану. 

Українці за кордоном

Важливим питанням також залишається кількість виборців. З початку війни з України виїхали мільйони людей, частина з яких перетнула кордон незаконним шляхом. Для останніх, каже Анатолій Бойко, держава повинна вирішити: їх потрібно заохотити повернутися чи покарати. 

"Якщо людина не буде впевнена, що її тут не чекає покарання, тюрма чи щось ще, то вона не буде повертатися. І тут нам доведеться вирішувати, що для нас важливіше — повернути чи покарати", — наголошує експерт. 

Анатолій Бойко про незаконний перетин кордону. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Анатолій Бойко про незаконний перетин кордону. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також слід звернути увагу на те, що досить багато людей залишається на окупованих територіях, де не вдасться відкрити виборчі дільниці. Адже РФ не дозволить голосувати людям на українських виборах. 

"Я не думаю, що Росія дозволить відкрити дільниці. А навіть якщо дозволить, я не думаю, що там можливе будь-яке вільне волевиявлення. З точки зору виборів ми можемо розглядати тільки територію, підконтрольну уряду України", — додає голова "Комітету виборців" в Одеській області. 

Вибори за кордоном

Європейські країни мають дозволити на своїй території відкрити дільниці для українських виборців, бо там живе досить велика кількість наших громадян. І це мають бути стандартні дільниці з бюлетенями, бо голосування через "Дію" та поштою — це абсурд. 

"Я категорично проти будь-яких виборів поштою, просто з погляду того, що дуже висока ймовірність дискредитації таких виборів. Навіть якщо ніхто нічого робити не буде, то ніхто не повірить, що ніхто нічого не робив. Довіри такі дистанційні речі не викликатимуть. Відповідно, єдиний дієвий варіант проведення виборів — це класичне фізичне голосування. За інших умов у нас неможливі вибори", — підкреслює Анатолій Бойко. 

Українська виборча дільниця. Фото: УНІАН/ Поліщук Максим
Українська виборча дільниця. Фото: УНІАН/ Поліщук Максим

Проте все ж питання виборів дуже туманне, адже перед нашою країною наразі стоїть дуже багато викликів, з якими потрібно впоратися. І вже після цього планувати дати виборів. 

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Оксана Савчук заявила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Водночас депутат Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану. 

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